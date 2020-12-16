В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой в этом году удостоена демократическая оппозиция Беларуси.

Награду на пленарном заседании Европарламента получила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Укринформ.

«Эта награда – награда для всех белорусов, которые сейчас отстаивают свои права на улицах Минска и других городов Беларуси. Они знают, за что ведут борьбу, - за новые демократические ценности, и весь мир видит их мужество. Эта награда свидетельствует о том, что весь мир - с нами, что люди понимают и поддерживают нас в этой непростой борьбе. Свобода побеждает страх», - отметила Тихановская.

По ее словам, за время протестов, которые проходят с августа, около 32 тысяч человек были задержаны, против более 1000 протестующих возбуждены уголовные дела. Сейчас за решеткой в​​ белорусских тюрьмах находятся 156 политических заключенных.

Лидер белорусской оппозиции также подчеркнула важность поддержки Европейского Союза.

«Ваша позиция важна, но необходимы действия. Будьте сейчас с народом Беларуси, и белорусы будут отвечать вам тем же в будущем», - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента.

Президент ЕП Дэвид Сассоли поздравил представителей демократической оппозиции Беларуси. «В течение нескольких прошедших месяцев вы продемонстрировали, что означает не сдаваться. Ваши мужество и сила духа стали основой революционных изменений в стране в 2020 году. Для нас вручение этой премии является важным шагом. Мы знаем, что происходит в вашей стране, видим мужество ваших женщин, страдания всего народа, ваше стремление жить в демократической стране. Ваша борьба за свободу вдохновляет всех нас. Беларусь больше не боится. Никакой тоталитаризм не может помешать вам открыть новую страницу в истории страны», - заявил он.

Премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Европарламент присуждает с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. Церемония награждения проходит ежегодно в ЕП.

В 2019 году премию получил правозащитник Ильхам Тохти, который выступает за права уйгуров на территории Китая, а в 2018-м лауреатом стал украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов от 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Действующая власть проводит жестокие репрессии против участников акций протеста.