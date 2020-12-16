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Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

10% разочарованием года считают Петра Порошенко, по 2% - Виктора Медведчука, Дениса Шмыналя, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

При этом Зеленского признают политиком года 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%). 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко, 2% - Виталия Кличко, 2% - Владимира Гройсман, 1% - Игоря Смешко, 1% - Анатолия Шария. 36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика (в 2019 - 24%).
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