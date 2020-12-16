Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Согласно исследованию, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют – 52%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

При этом впервые уровень доверия к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.

Доверие лидеру партии «Сила и честь» Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), экс-премьеру Владимиру Гройсману – соответственно 24% и 65%, Юрию Бойко – 22% и 70%, лидеру партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко - 20,5% и 62%, пятому президенту Петру Порошенко – 20% и 74%, лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 17% и 76%, главе политсовета «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку - соответственно 16% и 77,5%, представителю Всеукраинского объединения «Свобода» Руслану Кошулинскому – 15% и 54%.

Главе МВД Арсену Авакову доверяют 14% и не доверяют 75%, экс-президенту Грузии Саакашвили - соответственно 14% и 76%, нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю – 13% и 70%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 11% и 63%, генпрокурору Ирине Венедиктовой – соответственно 8% и 63%.

Напомним, 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.