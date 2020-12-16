Верховная Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498).

За это решение проголосовал 251 из 359 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

Постановлением предполагается принять отставку Бессараба с поста министра по делам ветеранов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как отметила во время представления проекта постановления председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова, речь идет о заявлении министра об увольнении с должности по собственному желанию.

«Комитет рекомендует Верховной Раде принять эту отставку, она связана с состоянием здоровья министра», - сказала она.

Напомним, 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.