Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщила секретарь комитета, народный депутат Наталия Пипа.

«Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале», - написала она в Facebook.

Пипа опубликовала черновик, согласно которому из 11 человек, которые голосовали, 5 - поддержали кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра образования.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

Украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности и.о. главы Министерства образования и науки.

Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего руководителя министерства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться результатов расследования по поводу информации о плагиате у Шкарлета.

17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает, что временное исполнение обязанностей министра возможно в течение 30 дней. Впоследствии появилась информация о вероятном назначении Шкарлета на должность министра МОН.