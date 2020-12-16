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В Украине по состоянию на 16 декабря было зафиксировано 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министрества здравоохранения.

 

Также за минувшие сутки госпитализированы 3242 человека, летальных случаев – 264,  выздоровели 12549 человек. За сутки осуществлено 63 445 тестирований (в том числе методом ПЦР - 40740, методом ИФА - 22705).

За все время пандемии в Украине заболели 919 704 человека, выздоровели - 535 417,   летальных исходов - 15 744, проведено 5125389 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в . Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 95160 случаев;

Винницкая область - 20 093 случая;

Волынская область - 28 923 случая;

Днепропетровская область - 50 316 случаев;

Донецкая область - 30 466 случаев;

Житомирская область - 34 611 случаев;

Закарпатская область - 26 432 случая;

Запорожская область - 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 082 случая;

Киевская область - 50 040 случаев;

Кировоградская область - 7375 случаев;

Луганская область - 8166 случаев;

Львовская область - 54 833 случая;

Николаевская область - 24 749 случаев;

Одесская область - 59974 случая;

Полтавская область - 30 466 случаев;

Ривненская область - 36 974 случая;

Сумская область - 36 251 случай;

Тернопольская область - 31 581 случай;

Харьковская область - 63 178 случаев;

Херсонская область - 14 643 случая;

Хмельницкая область - 35 157 случаев;

Черкасская область - 32 803 случая;

Черновицкая область - 37 266 случаев;

Черниговская область - 25 330 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 декабря было зафиксировано 8416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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