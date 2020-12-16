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Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса. Об этом заявил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, в этот совещательный орган при президенте войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины.

Ермак сообщил, что он сам возглавит координационный совет и будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей.

По его словам, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности детали использования РРО.

«Для президента Украины очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался. Чтобы людям было удобнее работать легально, а налоговики создавали для людей комфортные условия и больше внимания уделяли уклонения от уплаты налогов крупных предприятий», - заявил Ермак.

По его убеждению, Зеленский глубоко осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность малого и среднего бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине. «Именно поэтому максимальное внимание правительства президент обращает на помощь малому бизнесу на период карантинных мероприятий. В частности, речь идет о моратории на налоговые проверки и продолжение реформы налоговых органов», - сообщил руководитель ОП.

По словам Ермака, он уже передал главам областных государственных администраций поручения президента  сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона. Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Напомним, 15 декабря в центре столицы проходила акция  SaveФОП с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

В полиции заявили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.

Сегодня акция продолжилась.  
ForUm

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