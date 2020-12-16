Верховная Рада отложила рассмотрение вопроса об освобождении Романа Абрамовского от должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает УНИАН.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков отметил, что «профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур по подготовке его для рассмотрения в зале».

Разумков предложил сегодня снять этот вопрос с повестки дня.

На этом же заседании Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498).

Напомним, 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.