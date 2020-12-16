Верховная Рада ратифицировала Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №0083 проголосовали 303 народных депутата.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как заявил, представляя документ в ВР, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подготовка закона стала возможной благодаря слаженной работе МИД Украины и Офиса президента.

«Без преувеличения - это исторический документ. Соглашение начинает качественно новый уровень стратегического партнерства Украины с Великобританией, нашим надежным другом и партнером», - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что создание предусмотренной Соглашением зоны свободной торговли будет способствовать выходу украинских компаний на рынок Великобритании. Соглашение также усиливает политическое партнерство двух государств, выводит на новый уровень стратегическое партнерство в противодействии российской агрессии против нашего государства.

«Это новый формат отношений, который предполагает регулярный обмен по важным вопросам между Лондоном и Киевом, начинает его институциональные механизмы Диалог стратегического партнерства и Торговый комитет. Соглашение также предусматривает развитие миграционного диалога между двумя государствами, который будет способствовать упрощению условий поездок украинцев в Великобританию», - отметил министр.

Глава МИД Украины обратил особое внимание на экономическую часть соглашения. «Документ предусматривает сохранение преференциального доступа украинских товаров на британский рынок и создания зоны свободной торговли между нашими государствами. 98% украинского экспорта не будет облагаться пошлиной. Начиная с 2023, 100% промышленной и сельскохозяйственной продукции Украины будут освобождены от уплаты ввозной пошлины», – подчеркнул он.

Соглашение вступит в силу после выполнения Великобританией внутригосударственных процедур его ратификации.

Напомним, соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии было подписано 8 октября в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.