Сергей Бессарабу, которого сегодня Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов, может быть предложена должность с меньшей нагрузкой.

Об этом в комментарии журналистам сказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает УНИАН.

«Он на больничном сейчас. Он болен, поэтому он не мог прийти в зал и отчитаться. Я общалась с профильным комитетом, и они нормально о нем отзывались. Но, очевидно, по состоянию здоровья он не может полноценно выполнять свои обязанности. Но я знаю, что премьер-министр все-таки то ли предложил, то ли предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы», - отметила она.

Кравчук также уточнила, что Бессараб не просто на больничном, а «даже в больнице».

Напомним, 15 декабря министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

16 декабря Верховная Рада приняла постановление об отставке Бессараба.