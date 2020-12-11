В Конституционном суде Украины заявили, что будут учитывать выводы Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса при дальнейшей выработке своих решений, сообщает пресс-служба КСУ.

«Конституционный суд Украины констатирует, что согласно заключению Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению. В своих выводах Венецианская комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде Украины относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения Конституционного суда Украины», – говорится в сообщении.

Также, подчеркнули в КСУ, в процессе подготовки документа, указанные авторитетные органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей Конституционного суда Украины. «Наоборот, они отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного суда Украины и должны выполнять его решения. В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку вывода Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания», – отметили в суде.

«С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса, отмечаем, что решение Конституционного суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы. Фактически, работа над выполнением указанного решения Конституционного суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на выполнение решения КСУ и приведения закона в соответствие с требованиями Конституции Украины», – заявили в КСУ.

«Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможным последствиям относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

При этом Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии

4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Венецианская комиссия советовала Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.