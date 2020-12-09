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Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии относительно ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

У главы государства отметили, что в Верховной Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из кризиса, спровоцированного судьями Конституционного суда. «Речь не может идти о том, что принятия лишь какого-то одного закона достаточно для того, чтобы восстановить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры, в том числе электронного декларирования, а также для того, чтобы восстановить доверие к деятельности КСУ», – подчеркнули в ОП.

При этом отмечается, что законопроект, который был инициирован президентом Украины для перезагрузки Конституционного суда, направлен только на то, чтобы «восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству». «Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения. Ожидаем выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели», – заявили в ОП.

«Наша позиция неизменна: должны восстановить уважение и доверие общества к Конституционному суду Украины, подорванное отдельными судьями, которые голосовали за это позорное решение», – сказано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. 

4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».
ForUm

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