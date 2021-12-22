Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельных положений статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» от 21 декабря 1993 года № 3759-XII с изменениями (далее – Закон № 3759), статей 15, 151, 26 Закона Украины «О кинематографии» от 13 января 1998 года № 9/98–ВР с изменениями (далее – Закон № 9).

Как сообщает пресс-служба суда, КСУ признал конституционными оспариваемые предписания Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а именно: первое предложение абзаца десятого части второй статьи 6 в соответствии с которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для «трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно- аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованного на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сферах культуры и искусств».

Также Суд признал конституционными оспариваемые предписания Закона Украины «О кинематографии», а именно:

– абзац четвертый части третьей статьи 15, согласно которому «одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованном в установленном порядке»;

– абзац четвертый части четвертой статьи 15, а именно словосочетание «в том числе внесение одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, обнародованном в установленном порядке»;

– часть шестую статьи 15, в соответствии с которой «Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию»;

– часть седьмой статьи 15, согласно которой «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, обнародует на своем официальном веб-сайте Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и обеспечивает своевременное обновление»;

– часть первую статьи 151, а именно словосочетание «а также запрещается трансляция (демонстрирование путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора»;

– второе предложение части второй статьи 151, согласно которой «запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрированные) после 1 января 2014».