Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

Об этом говорится в новом выводе Венецианской комиссии по реформе КС, обнародованном 10 декабря, пишет Европейская правда.

В нем Венецианская комиссия советует подробнее прописать правила функционирования Конституционного суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

В то же время, вывод не содержит рекомендаций по очистке Конституционного суда.

В рекомендуемых изменениях в закон о КС, среди прочего, Венецианская комиссия советует сузить объем решений КС к тем вопросам, которые содержатся в депутатских представлениях, и обязать суд предоставлять обоснование по каждому положению законодательства, которые он объявляет неконституционным.

Дисциплинарная процедура в отношении судей должна регулироваться законом о КС. Возможность повторно возвращать на рассмотрение дела КС должна быть предусмотрена только в случаях, когда установлено, что судья в связи с этим решением совершил уголовное нарушение (взятку и т.д.).

Советуют установить более четкое определение конфликта интересов, выделяя, например, финансовый конфликт интересов, особенно если это связано с вниманием к судьям со стороны НАПК или расследованием НАБУ.

Также рекомендуют создать орган, который будет осуществлять проверку кандидатов на должность судьи КС – с участием международных представителей, в том числе с международными экспертами по правам человека и представителями гражданского общества, чтобы гарантировать надлежащие моральные и профессиональные качества судей.

Рекомендуется внедрить норму, если сенат КС сочтет какое-то положение неконституционным, он в случае запроса от президента или Верховной Рады должен будет обратиться за подтверждением в Большую палату суда.

Также Венецианская комиссия рекомендует заполнять ныне вакантные места в КС парламентом и Советом судей только после создания органа для проверки кандидатов. «Следовательно, создание такой системы является срочным вопросом для того, чтобы заполнить эти вакансии», - отмечают в заключении.

Чтобы деполитизировать состав КС, судей по парламентской квоте советуют выбирать квалифицированным большинством.

«В процессе реформы КС с последним следует проводить надлежащие консультации по всем аспектам реформы. Учитывая особенность ситуации в Украине, КС стоит проявить сдержанность, если внесенные поправки будут обжалованы в Суде. Венецианская комиссия готова оказывать свою помощь в этом вопросе», - отмечают в заключении.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

При этом Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии

4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».