Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №4460-д проголосовали 289 народных депутатов.

Законом внесены изменения с примечанием к статье 1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения (с учетом положений статей 3 и 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции»), а также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму «от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», а не «от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц» как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Законом, в связи с признанием такой, что не соответствует Конституции Украины (неконституционным) статьи 50 КоАП изменения технического характера вносятся и пункту 1 части первой статьи 255 КУоАП (в части ссылки на примечание к статье 50 КоАП).

Законом исключена из Уголовного кодекса Украины статья 3661, но дополнен кодекс новой статьей 3662 «Декларирование недостоверной информации», устанавливающей уголовную ответственность:

- в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;

- в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Законом также дополнен Уголовный кодекс статьей 3663, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законом внесены необходимые изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности в:

- часть первую статьи 331, которой определяется предметная подсудность дел Высшим антикоррупционным судом, а именно - уголовные производства, предусмотренные статьями 3662 и 3663 УК Украины, подсудны Высшему антикоррупционному суду;

- абзац первый части пятой статьи 216, в которой указано, что досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 3662 и 3663 Уголовного кодекса, осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Пунктом 2 Заключительных положений внесены изменения с примечанием к статье 56 закона Украины «О предотвращении коррупции» в части уточнения субъектов правонарушения, которые подлежат ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 1726 КУоАП.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.