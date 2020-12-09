Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также Кабинет Министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года

Еврокомиссия предоставила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Кабинет Министров согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии относительно ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября.

Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже заявил, что хотя путь к миру нелегкий, «мы сможем».

Кабинет Министров согласовал предложение о назначении Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Во время действия жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года транспорт продолжит свою работу. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Палата представителей США приняла подавляющим большинством согласованный проект закона об ассигнованиях на национальную оборону США-2021, который предусматривает санкции против Nord Stream-2 и помощь Украине в сфере безопасности.

Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

За время действия объявленного в конце июля перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, 15 – получили ранения.

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Геннадия Кернеса официально провозгласили мэром Харькова. Соответствующие полномочия он получил на сессии городского совета 9 декабря.

В Полтаве произошел пожар в здании кинотеатра. В здании спасатели нашли труп мужчины.

На родину вернулись граждане Украины Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Сегодня, 9 декабря, в Тернопольской в результате крушения легкомоторного самолета погиб его пилот.