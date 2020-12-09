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Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Украинская правда.

«В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их «зимние каникулы ради безопасности», - сказал он.

Шмыгаль отметил, что власть не считает нужным вводить локдаун в декабре, учитывая некоторое снижение уровня заболеваемости.

По словам премьера, это стало возможным благодаря карантину выходного дня, введенному в ноябре и благодаря штрафам, которые дисциплинируют украинцев носить маски.

По словам Шмыгаля, медицинская система пока выдерживает нагрузки. В то же время чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после праздников, планируется ужесточить ограничения в январе следующего года.

Предполагается, с 8 по 24 января 2021 будет запрещено:

  • посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,
  • работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и заказов на вынос),
  • работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров,
  • продовольственных и непродовольственных рынков.

Общественный транспорт продолжит работать.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.
ForUm

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