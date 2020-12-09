Кабинет Министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, сообщает УП.

«Общий карантин (во время которого будут действовать ограничения оранжевой зоны – ред.), продлится до 28 февраля 2021 года. Ввести жесткий карантин с 00:00 8 января 00:00 25 января», – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно новому постановлению, работу заведений общественного питания продлят до 23:00 (сейчас до 22:00. – Ред.), но с запретом расчетов после 22:00. В новогоднюю ночь заведениям питания разрешат работать до 1:00 ночи.

Елки на площадях можно будет ставить, но без обустройства концертных площадок и развлечений.

Напомним, правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.