Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуру на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
Как передает УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
На эту должность согласована кандидатура Валентина Резниченко.
Напомним, Резниченко в 2015 году около месяца занимал должность председателя Запорожской ОГА, а с конца марта 2015 года до конца июня 2019 года - председателя Днепропетровской ОГА.
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