также в разделеПолитика
Кулеба едет в Молдову встречаться с Санду 5
Кернес стал мэром Харькова, не приезжая в город 14
Медведчук: В Украине можно уже производить до 700 тыс. доз вакцины от коронавируса в месяц 51
Сегодня годовщина Парижского саммита лидеров стран «нормандского формата» 23
Кузьмин: Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины 18
Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с $250 миллионами для Украины 70
Разумков подписал закон, гарантирующий госзащиту военнослужащим ССО 20
Назначена дата заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 58
Медведчук: Мы будем добиваться производства российской вакцины в Украине, несмотря на истерики посольства США 87
Янукович хочет участвовать в суде по делу Майдана, а его адвокаты – допросить Порошенко 68
Американские СМИ: Местные выборы в Украине показали, что партия Медведчука является главной оппозиционной силой 90
Венедиктова отказалась открывать дело против нардепа за кнопкодавство 23
Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА 34
Кушнир: Украинцы на выборах исправляют свои ошибки, голосуя за ОПЗЖ 155
Назван победитель выборов мэра Кривого Рога 43
Главой Закарпатского облсовета избрали экс-главу ОГА 27
Генассамблея ООН поддержала резолюцию по оккупированному Крыму 1402
ИноСМИ: Медведчук обвинил украинские власти в циничных манипуляциях на теме вакцины от COVID-19 84

Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже заявил, что хотя путь к миру нелегкий, «мы сможем».

«Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем», - написал он в Twitter и опубликовал прошлогоднее фото лидеров «нормандской четверки».

 

 

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров «Нормандского формата».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги