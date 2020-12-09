Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже заявил, что хотя путь к миру нелегкий, «мы сможем».
«Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем», - написал он в Twitter и опубликовал прошлогоднее фото лидеров «нормандской четверки».
Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров «Нормандского формата».
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