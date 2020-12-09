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Сегодня, 9 декабря, в Тернопольской в результате крушения легкомоторного самолета погиб его пилот, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«9 декабря в ГосЧС поступила информация, что вблизи с. Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)», – говорится в сообщении.

От ГосЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники техники.
ForUm

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