Сегодня, 9 декабря, в Тернопольской в результате крушения легкомоторного самолета погиб его пилот, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«9 декабря в ГосЧС поступила информация, что вблизи с. Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)», – говорится в сообщении.

От ГосЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники техники.