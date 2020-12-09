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Еврокомиссия предоставила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Этот первый транш экстренной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и продолжает наше длительное тесное сотрудничество. Выражаю искренние пожелания правительству Украины на 2021 внедрять программу реформ, улучшать стандарты жизни, продолжать борьбу с коррупцией и приближать Украину к ЕС», - отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Выплата осуществлена ​​после договоренности согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному этим летом, и его ратификации в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ в последние недели и внедрять политики по программе, согласованной с ЕС.

«Учитывая экстренный характер этой поддержки, первый транш не привязан к выполнению каких-то политических условий. Выделение второго транша будет зависеть от выполнения восьми условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании. Это меры в сфере управления общественными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями. Еврокомиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для своевременной имплементации согласованной программы», - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.       

25 августа Верховная Рада согласовала условия для получения займа.
ForUm

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