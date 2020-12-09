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Во время действия жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года транспорт продолжит свою работу. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Работа транспорта не будет остановлена во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года», - написал он.

По словам министра, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.

«Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения», - отметил Криклий.

Также он сообщил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

По словам Криклия, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Он также сообщил, что операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
 
ForUm

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