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9 декабря в 4:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем на  летней площадке кафе на ул. Соборности в Полтаве.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 кв. м, также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского, сообщает ГосЧС.

Пожар локализован в 09:15. Сейчас продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 44 человека личного состава ГосЧС и 13 единиц техники.

По данным СМИ, во время тушения пожара в здании кинотеатра пожарные нашли труп мужчины.

Тело, лежавшее на лестничном марше между 1 и 2 этажом, сильно обгорело, поэтому личность пока установить не удалось.
ForUm

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