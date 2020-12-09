За время действия объявленного в конце июля перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, 15 – получили ранения.



Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

«Более четырех месяцев тишины сохранили десятки жизней. К сожалению, четверо воинов погибли и пятнадцать получили ранения. С точки зрения ценности человеческой жизни, это много. Но это в пять раз меньше, чем за тот же период до перемирия», - заявил Хомчак.

По его словам, «многолетняя позиционная война отнимает силы и демотивирует войско». В то же время главнокомандующий ВСУ заверил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.