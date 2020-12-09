Кабинет Министров согласовал предложение о назначении Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.
Данное решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает УНИАН.
Также Кабмин назначил Романа Кокотайло первым заместителем главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и уволил Олега Баздуганова с должности первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
Напомним, 25 ноября Кабинет Министров назначил Дмитрия Сосиновича исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы.
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