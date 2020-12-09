На родину вернулись граждане Украины Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал возвращение украинцев.

В ОП подчеркнули, что Возвращение граждан домой стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур. Глава государства лично координировал процесс освобождения наших граждан.

«Приветствую Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал, мы помним обо всех, кто незаконно удерживается в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей», - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех представителей государственной власти, которые включились в процесс освобождения Евгения Фоменкова и Александра Санпитера.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил близких и родных вернувшихся.

«Хочу еще раз заверить всех: Украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип непреклонен, и так будет всегда. В какую бы передрягу и в какой части мира не попал человек. Это один из базовых принципов политики президента Зеленского. Это одна из ключевых задач, которую я ставлю всем украинским дипломатам», - сказал глава МИД.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала значительная системная работа.

«Это огромная борьба прежде всего президента Украины Владимира Зеленского и Офиса президента, Министерства иностранных дел и консульских служб в каждой стране», - сказала она.

Денисова отметила, что возвращение украинцев состоялось накануне Международного дня прав человека.

«Это напоминание всем нашим гражданам, которые находятся в плену в любом государстве, в том числе в русском плену и на оккупированных частях Украины - Донецкой, Луганской областей и Крыма, и их семьям, возврат возможен и обязательно состоится. И поэтому ждем всех дома», - отметила она.