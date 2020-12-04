Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает УНИАН.

«Сейчас мы, как Минздрав, не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков. И мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас есть в связи с COVID -19», - сказал министр.

По его словам, в связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации все равно остаются на достаточно высоком уровне, Минздрав видит необходимость «сбить эту волну распространения COVID-19 и довести ее до минимально возможных цифр».

«Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы будем предлагать правительству, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть в течение трех недель», - сказал Степанов.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «интеллектуальный локдаун» будет предусматривать выход регионов из него в разное время.