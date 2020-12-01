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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «интеллектуальный локдаун» будет предусматривать выход регионов из него в разное время.

Об этом он заявил в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Речь шла о том, когда будет локдаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. То премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый «интеллектуальный локдаун», который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах», - сказал он.

По словам Арахамии, такая идея была озвучена на одном из совещаний с участием главы Кабмина и председателей фракций.

Главный критерий выхода из локдауну каждого региона – эпидситуация.

«Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, именно уменьшить и минимизировать экономические потери», – сказал председатель фракции «Слуга народа».

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия оценил вероятность введения жестких карантинных ограничений на определенный период для противодействия распространению коронавируса в 90% и сообщил, что правительство готовит «интеллектуальный локдаун».
ForUm

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