Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Моя личная точка зрения – что необходимо вводить локдаун как можно быстрее, действительно продолжительностью три или четыре недели, не нужно прятаться за политическими лозунгами или какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных и больших рисках для здоровья наших людей», - сказал министр.

Аваков отметил, что перед локдауном нужно доработать программу компенсации убытков для бизнеса.

«Как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будут ближайшие дни… Сформулировать в деталях ту программу компенсационных механизмов, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно», – сказал Аваков.

Министр категорически высказался против локальных карантинных мер.

«У нас нет ситуации, чтоб где-то было хорошо, а где-то плохо. У нас везде ситуация примерно одинаково негативная… Я считаю, что когда заполненность больниц 70% – это грань катастрофы. Когда медицинская система рухнет – будет поздно реагировать. Поэтому реагировать нужно прямо сейчас. Государству тяжело. Бюджет в катастрофическом состоянии, но и риски таковы, что сейчас нужно принимать серьезные решения… Моя точка зрения – радикальный локдаун немедленно, не менее трех недель», – подчеркнул глава МВД.

Аваков также допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

«Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред, то мы должны перекрыть это сообщение», - сказал министр.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В Украине по состоянию на 26 ноября зафиксирован 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.