Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения.

В центр Киева состоялись акции протеста с требованием от Верховной Рады сохранить упрощенную систему налогообложения для ФЛП.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, при этом отметив, что их введение уже неизбежно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт.

Мэр Киева Виталий Кличко принес присягу киевского городского головы, а также предложил создать «большую коалицию» всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевсовете.

Украина четко очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеется на всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году. Об этом заявил на брифинге «Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу» министр обороны Украины Андрей Таран.

Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продление сроков карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина хотела бы, чтобы в Евросоюзе ввели позицию специального представителя по Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче против Швейцарии в Лиге наций в связи с тем, что не была предусмотрена полная замена состава.

Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на разрешение на использование их вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в Евросоюзе.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал промедление Бундестага с признанием Голодомора геноцидом украинцев.

Верховная Рада приняла за основу проект закона №3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком».

Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражного трибунала по делу по иску банка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более 1,3 млрд долларов США.

Сотрудники Службы безопасности проводили следственные действия у лидера «Партии венгров Украины», депутата Верховной Рады прошлых созывов Василия Брензовича.

В Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года зафиксировано 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.