Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, при этом отметив, что их введение уже неизбежно.

«То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда», - сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

«Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу», - добавил секретарь СНБО.

Ранее источник в правительстве сообщил, что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение «локдауна» с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат «локдауна», в т.ч. вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.