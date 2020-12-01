также в разделеОбщество
КСУ собирается возобновить работу 8 декабря 4
Объединение мусульман Польши обозначило Крым территорией РФ в своем календаре 8
Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск 11
Украина надеется получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году 14
Зеленский уверен, что в прокуратуре есть честные и порядочные люди 13
Рада одобрила «декрет» для отцов 14
Глава Закарпатской ОГА призвал силовиков объяснить резонансные обыски 39
УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией 21
США вложили более $250 млн в борьбу с ВИЧ в Украине 15
Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины 21
Синоптики предупреждают о гололедице в первые дни зимы 9
В госбюджете заложили 2,6 млрд на вакцинацию от COVID-19 вместо 15,6 млрд грн 26
Минобороны совершило первую закупку военных товаров через Агентство НАТО 20
Бывшему нацгвардейцу сообщили о подозрении в убийстве мужчины 28
Украина грозит санкциями австрийцам за строительство театра в Севастополе 28
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе 8
Минздрав не будет рекомендовать продлить карантин выходного дня 19
30 ноября. Картина дня 12

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, при этом отметив, что их введение уже неизбежно.

«То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда», - сказал Данилов в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

«Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу», - добавил секретарь СНБО.

Ранее источник в правительстве сообщил, что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение «локдауна» с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат «локдауна», в т.ч. вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги