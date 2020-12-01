Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продление сроков карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

В частности, отвечая на вопрос о возможности продления карантина выходного дня, глава Минздрава сказал: «Не думаю, что мы будем это предлагать».

Он добавил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе. «Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки мы видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали», - сказал министр.

В то же время он заявил, что не соответствует действительности распространенная в СМИ информация о якобы согласованном внедрении тотального карантина с 23 декабря по 15 января.

«Нет, у нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика. У нас был адаптивный карантин, мы его ввели летом, и он у нас действовал до 9 ноября. Это понятное решение, я был одним из авторов, когда в зависимости от ситуации в регионах есть определенные ограничения. Однако с одним «но». Очень важно, чтобы эти ограничения выполнялись от начала до конца. Мы помним, что было много нарушений. И он сработал, однако не так эффективно, как мы рассчитывали», - отметил Степанов.

Он пояснил, что основным фактором для внедрения жесткого карантина в стране являются показатели нагрузки на медицинскую систему.

«Это способность системы оказать помощь всем без исключения. Сейчас у нас по стране неоднородная ситуация. Есть регионы, где больше нагрузка, есть - где меньше. Но все равно есть определенный рост по всей территории страны. Добавляются кровати, кислород, эта работа продолжается, но внедрение любого жесткого карантина на всей территории будет исходить из этих медицинских показателей - нагрузка на систему», - подчеркнул глава Минздрава.

Министр также добавил: «От 25 до 35 тысяч больных за сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было. Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря», - сказал глава Минздрава.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».