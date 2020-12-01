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Министр здравоохранения Максим Степанов оценил вероятность остановки общественного транспорта во время введения в стране зимнего локдауна, передает УНИАН.

Глава Минздрава отметил, что целью усиления карантина является уменьшение давления на медицинскую систему.

«Это главный показатель, который мы принимаем во внимание», – пояснил он.

Давление, продолжает министр, уменьшается благодаря разрыву цепи передачи болезни.

Во время локдауна будут работать не только маркеты и аптеки, но и объекты критической инфраструктуры, в частности больницы, сотрудникам которых надо как-то добираться на работу.

«С точки зрения эпидемиологии и того, что у нас все, что будет прописано в жестком карантине и будет закрыто, мы не считаем, что это будет создавать проблему и повлияет на показатели заболеваемости. Потому что в таких случаях в транспорте не будет никакого часа-пик», – отметил Степанов на уточнение ведущего, будет ли Минздрав рекомендовать останавливать общественный транспорт.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине в связи с введением более жесткого карантина возможны ограничения в работе общественного транспорта. При этом остановки общественного транспорта внутри страны не должно быть.
ForUm

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