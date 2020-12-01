Мэр Киева Виталий Кличко принес присягу киевского городского головы, а также предложил создать «большую коалицию» всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевсовете. Об этом он заявил во время открытия первого заседания Киевского городского совета IX созыва, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Большая ответственность сегодня на мне, как городском голове. Большая ответственность и на вас, потому что киевляне доверили депутатам представлять интересы жителей города. Давайте сделаем так, чтобы Киевсовет работал слаженно и эффективно. Объединив усилия всех депутатов от всех представленных здесь политических сил, ибо можно говорить о большинстве, об оппозиции, о другом. Но нельзя быть в оппозиции к киевлянам и интересам города. Нам нужна большая коалиция из всех фракций. Которая объединяет защиту всех киевлян и дальнейшее развитие столицы. Амбициозно? Да! Давайте покажем такой пример другим советам и другим городам», – сказал мэр Киева.

Он отметил, что людям неинтересны ссоры, бесконечные переговоры и политические интриги. Им интересна работа и воплощенные дела, влияющие на качество их жизни. «Это я вам говорю как человек, который в третий раз стал мэром», - добавил он.

«Эти выборы прошли в непростых условиях. Пандемия коронавируса, кризис экономики, большое разочарование в обществе. Но киевляне доверили нам отстаивать их интересы. И нужно руководствоваться исключительно этим. А не ставить на первое место свою политическую принадлежность, амбиции или популизм. Красивые рассказы или возмущенные речи уже не работают. Людям нужны конкретные дела, воплощенные проекты. Комфортная жизнь в городе. И я убежден, что новый Киевсовет должен показать пример работы в интересах людей, которые его выбрали. В интересах города. Без политических ультиматумов. Без борьбы за должности и интересы отдельных политиков», - заявил Кличко.

Он отметил, что сегодня киевляне ожидают от новоизбраннй власти оперативно принятых и эффективных решений, чтобы спасти здоровье и жизнь киевлян, чтобы город развивался.

«Ибо вы видите, какая неутешительная динамика заболеваемости. Ибо экономика ослабла. Потому бизнесу сложно. Об этом мы должны думать. И ради этого работать. Все вместе. К тому же, большинство политических сил, прошедших в Киевсовет нового созыва, представлены и в парламенте. Поэтому мы имеем все предпосылки работать эффективно и конструктивно, показывая пример другим городам страны. Потому что, как вы знаете, во многом они ориентируются именно на столицу», - подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Как отметил Кличко, большинство избранных в Киевсовета IX созыва - 74 депутата - стали депутатами впервые.

Напомним, 6 ноября Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила о победе Виталия Кличко в первом туре выборов мэра Киева. По результатам обработки 100% протоколов, за Кличко проголосовали 365 161 человек, что составляет 50,52%.