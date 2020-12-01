Сотрудники Службы безопасности проводили следственные действия у лидера «Партии венгров Украины», депутата Верховной Рады прошлых созывов Василия Брензовича, сообщает ZN.ua.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Украинских общественных деятелей, имена которых в СБУ не стали называть, подозревают в поддержке государственных органов иностранного государства в ведении подрывной деятельности в Украине и государственной измене.

В ходе обысков оперативники обнаружили печатную продукцию, пропагандирующую идеи «Великой Венгрии» и создание венгерской автономии в Закарпатье. СБУ изъяла компьютерную технику, средства связи и другие вещи, которые могут быть вещественными доказательствами. В «Партии венгров Украины» уточнили, что правоохранители приходили в центральный офис партии в Ужгороде, домой к Брензовичу, а также в офисы БФ «Эган Эде» и «Закарпатского венгерского института». Санкции на обыск выдал суд в Запорожье.

Следственные действия партия расценила как «охоту на ведьм» и «грубое вмешательство в деятельность» на основании «сфабрикованных обвинений». В заявлении сказано, что спецслужба имела целью «не только заблокировать деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей».

В связи с обысками на Закарпатье в МИД Венгрии был вызван посол Украины.

Глава МИД Петер Сийярто заявил, что 1 декабря на встрече с членами НАТО поставит вопрос действий украинских правоохранителей и властей по венгров в Закарпатье.