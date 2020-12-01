Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №4439д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» проголосовали 319 народных депутатов.

Законом определены предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Законом исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

Законом отсрочено до 1 января 2022 обязательное применение РРО для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Законом отменены штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Законом продлено до 1 января 2022 применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Закон принят с необходимой технико-юридическим доработкой.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада отклонила законопроект №4313 об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей.

28 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 4439 о либерализации применения кассовых аппаратов для предпринимателей.