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В Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года зафиксировано 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.   

За прошедшие сутки госпитализировано – 1470 человек; летальных случаев - 221; 10023 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели – 745123 человека; выздоровели – 355172,  умерли 12548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
ForUm

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