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Украина хотела бы, чтобы в Евросоюзе ввели позицию специального представителя по Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu Agency.

«Мы хотели бы, чтобы была введена позиция специального представителя ЕС по Крыму. Поскольку эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они [также] происходят в Европе и заслуживают особого внимания», - сказал Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

Глава МИД Украины отметил, что администрация президента США Дональда Трампа много сделала для Крыма, например, приняла Декларацию Помпео в 2018 году.

«Но в то же время избранный президент [Джо] Байден знает историю Украины и ее борьбу против российской агрессии с того времени, когда он был вице-президентом при [бывшем] президенте [Бараке] Обаме», - отметил он.

Кулеба выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден будет довольно жестко вести себя с РФ в связи с ее агрессией против Украины.

«Он [Байден] будет довольно жестко вести себя с Россией, когда дело доходит до ее агрессии против Украины. И у нас будет всесторонний, ориентированный на результат диалог с его администрацией по этому вопросу. Кстати, президент Байден - первый американский президент в истории, которому не надо изучать украинское досье после своего избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье», - добавил министр.
ForUm

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