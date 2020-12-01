Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражного трибунала по делу по иску банка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более 1,3 млрд долларов США.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, поводом для этого стало принятие Верховным судом к рассмотрению апелляционной жалобы ЧАО «Фортуна» на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку предоставлено разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража.

«По нашему мнению, это решение Верховного суда не соответствует действующему законодательству из-за несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не принимали участия в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение. Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка. Как следствие, выполнение решения арбитража на сумму более 1,3 млрд долларов США под угрозой остановки», - предупредили в банке.

Ощадбанк, 100% акций которого принадлежит государству, в результате неправомерных действий может потерять сумму, составляющую более 200 млн грн.

В Ощадбанке считают, что судебную систему Украины используют для нанесения вреда интересам государства и банка.

«Указанные противоправные действия бросают тень на отечественную судебную систему и создают риски для инвестиционного климата в стране. Надеемся, что судебная система и государственные органы смогут дать надлежащую оценку противоправным действиям отдельных лиц и не позволят нарушить законные права Ощадбанка. Все ветви украинской власти также должны сделать надлежащие выводы из этой беспрецедентной ситуации, чтобы предотвратить подобные незаконным решением в будущем»,- резюмировали в пресс-службе.

26 ноября 2018 года Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации за убытки, понесенные вследствие оккупации Крыма.

12 октября подконтрольная Игорю Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое разрешило Ощадбанку получить $1,1 млрд от Международного коммерческого арбитража.