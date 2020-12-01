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Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам. Об этом сообщила миссия Украины при НАТО.

«Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ», - говорится в Twitter миссии.

 

 
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