Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам. Об этом сообщила миссия Украины при НАТО.
«Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ», - говорится в Twitter миссии.
Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk— UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020
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