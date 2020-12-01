Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал промедление Бундестага с признанием Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом он сказал в комментарии одному из самых влиятельных немецких политических журналов Cicero, сообщила пресс-служба Посольства.

Глава дипмиссии назвал «разочарованием то, каким образом в Бундестаге обращаются с Голодомором и насколько легкомысленно относятся к этой центральной для каждого украинца теме».

Кроме того, посол подверг жесткой критике аргументы, которыми при этом пользуются сами немецкие депутаты.

«То, что главной причиной для Бундестага не признавать Голодомор является, очевидно, именно страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, посол называет позорным», - сказал Мельник.

Этот комментарий дипломата стал частью фундаментальной статьи ведущего немецкого журналиста Рихарда Герцингера под названием «Бундестаг никак не осмелится взяться за сталинские убийства голодом. Россия до сих пор пытается уменьшить советскую вину в голоде в 1932-33 гг., а Бундестаг никак не решается признать Голодомор геноцидом».

В Посольстве подчеркнули, что это лучшая статья о Голодоморе, которая когда-либо печаталась в немецких СМИ, и призвали всех ознакомиться с ее содержанием.