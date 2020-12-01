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Украина четко очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеется на всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году. Об этом заявил на брифинге «Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу» министр обороны Украины Андрей Таран.

«Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года», - сказал министр, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине. По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. А быстрое получение Плана действий по членству в НАТО - цель, зафиксированная в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

«Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе», - отметил Таран.

Министр обороны подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивные политика и действия России, что является серьезным вызовом для международного мира и стабильности. 
ForUm

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