Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».

Об этом сообщает Закон и бизнес.

Замглавы ОП назвал НАБУ «не украинской историей, которая находится за пределами Украины».

«Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнями проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник. По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов», — заявил Татаров.

Законопроект о внесении изменений в закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября.

Инициаторами законопроекта являются премьер-министр Денис Шмыгаль и группа народных депутатов.

Проектом предлагается внести изменения в ст. 1 и 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, которыми определить, что НАБУ создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Тогда как согласно действующей редакции закона, создание НАБУ относится к полномочиям президента.

Также в законопроекте предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных профильным законом.

Вместе с тем предложенными изменениями предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя в порядке, определенном законом О Национальном антикоррупционном бюро Украины, но не позднее истечения срока полномочий.

Напомним, Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сытник останется директором НАБУ.