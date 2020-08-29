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В Национальном антикоррупционном бюро считают решение КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ политически мотивированным.

Об этом говорится в официальном заявлении НАБУ, опубликованном в Facebook.

«Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых „пленок ОАСК“, на которых задокументировано разговоры об управляемом правосудии в Украине», в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости национального бюро», — говорится в заявлении.

В бюро подчеркнули, что перед этим «КСУ лишил НАБУ права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топ-чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое расследовали детективы НАБУ».

На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания Национального Бюро.

«Инициаторами этих обращений, а также законопроектов, которые за последние 5 лет в той или иной степени имели целью ослабить способность НАБУ расследовать топ-коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых», — отметили в бюро.

Также в заявлении говорится, что решение КСУ о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ «не предусматривает его автоматического увольнения».

«Закон Украины О НАБУ содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решения Конституционного Суда среди них нет», — подчеркнули в НАБУ.

Напомним, 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
ForUm

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