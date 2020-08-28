Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте КСУ.

Пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Сытника директором НАБУ 16 апреля 2015. Этому предшествовал конкурсный отбор.

Согласно решению КСУ, указ президента теперь теряет силу. В то же время решение «не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей» Сытником.

Обращавшиеся в КСУ нардепы утверждали, что президент действовал за пределами своих конституционных полномочий, поскольку должность директора НАБУ не относится к должностям, назначение на которые осуществляет президент. В суде согласились с этим выводом.

Кроме того, там считают, что «назначение президентом Украины руководителя органа, который по своим полномочиям функционально относится к органу исполнительной власти, приведет к разбалансировке системы сдержек и противовесов, нарушению функционального разделения властей и фактического изменения формы государственного правления».