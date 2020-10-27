также в разделеПолитика
Резников рассказал, когда появится законопроект об амнистии на Донбассе 4
НАБУ: Решение ОАСК по Сытнику является ангажированным и абсурдным 13
Линкявичюс: Оккупация Крыма будет препятствием вступлению Украины в НАТО 17
Гужва: Во многих горсоветах формировать большинство будет партия Медведчука 41
Ермак уверяет, что не видел выступления Татарова в поддержку беркутовцев 12
Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику 31
Сийярто назвал «чушью» запрет въезда в Украину венгерским чиновникам 16
Резников: Односторонний выход из Минских соглашений – самоубийство 21
США готовы помочь с созданием Крымской платформы 58
Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии из-за агитации на Закарпатье 20
Нардеп от СН сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Прикарпатье 20
«Опрос Зеленского»: в СН хотят начать с сокращения числа нардепов 17
Прокуратура открыла дело из-за возможной слежки за Арахамией 11
ОБСЕ: «Опрос Зеленского» создал неоправданное преимущество его партии 41
В СН назвали число принявших участие в «опросе Зеленского» 21
Серьезные украинские врачи высоко оценивают качество российской вакцины, о поставках которой договорился Медведчук 49
Обнародованы предварительные результаты «опроса Зеленского» 58
Посла Венгрии вызвали «на ковер» в МИД 31

Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба ОАСК.

«Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Суд признал противоправным и отменил приказ директора НАБУ о применении дисциплинарного взыскания к истцу, а также распоряжения директора НАБУ, которым было приостановлена государственная служба Александра Кареева, и восстановил его в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов - руководителя Второго подразделения детективов НАБУ», – говорится в сообщении.

Суд также допустил немедленное исполнение решения суда в части восстановления истца на государственной службе в НАБУ и обязал Бюро издать приказ о восстановлении Кареева в должности, в лице соответствующего должностного лица, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины вместо Сытника.

В рамках иска Кареева ОАСК выдал отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

Суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Основанием якобы является решение Конституционного суда, который признал незаконным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению данное решение КСУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
22
Теги