Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба ОАСК.

«Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Александра Кареева к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Суд признал противоправным и отменил приказ директора НАБУ о применении дисциплинарного взыскания к истцу, а также распоряжения директора НАБУ, которым было приостановлена государственная служба Александра Кареева, и восстановил его в должности заместителя руководителя Главного подразделения детективов - руководителя Второго подразделения детективов НАБУ», – говорится в сообщении.

Суд также допустил немедленное исполнение решения суда в части восстановления истца на государственной службе в НАБУ и обязал Бюро издать приказ о восстановлении Кареева в должности, в лице соответствующего должностного лица, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины вместо Сытника.

В рамках иска Кареева ОАСК выдал отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

Суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Основанием якобы является решение Конституционного суда, который признал незаконным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

В Офисе президента заявили, что принимают к сведению данное решение КСУ.