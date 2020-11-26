Правительство одобрило законопроект «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», которым предлагает установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро с должности при наличии оснований, четко выписанных в законе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«При этом важным положением предложенного законопроекта есть позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя», - подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что таким образом правительство укрепляет «антикоррупционную архитектуру» и остается верными антикоррупционной политике.

Напомним, Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сытник останется директором НАБУ.