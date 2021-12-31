Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск Николая Азарова к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины. О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19.03.2021г, введенного в действие указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021.

Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по неприятию Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.