также в разделеОбщество
Сколько пассажиров встретят Новый год в поездах
Будут судить группу лиц, вербовавших наемников для участия в войне в Сирии 10
Нацгвардия переходит на усиленный режим службы 10
Саакашвили сообщил, что у него есть маленькая дочь 27
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине 16
На Центральном ж/д вокзале Киева открыли эксклюзивную зону отдыха 25
Смертельное ДТП в Харькове: будут судить 16-летнего водителя 18
ОГП расследует производства против 9 вероятных причастных к «Изоляции» 11
Учат детей воевать: Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить заочно 8
СНБО может назвать первых олигархов в мае 2022 года 10
Командиру боевиков «ЛНР» сообщили о подозрении 9
Праздник приближается: украинцев призвали вызывать «скорую» только в экстренных случаях 11
На Херсонщине руководитель больницы присвоил 200 тысяч из «ковидного» фонда 18
В этом году в Украину не пустили 6400 россиян 12
В Минздраве объяснили разницу между дополнительной и бустерной дозой COVID-вакцины 34
ГБР подозревает четырех столичных полицейских в избиении адвоката 14
Кабмин упростил процедуру пересечения КПВВ 54
США вынудили украинца продать ракетную компанию Firefly 51

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск Николая Азарова к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины.  

Как сообщила пресс-служба суда, среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины. О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19.03.2021г, введенного в действие указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021.

Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по неприятию Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
8
Теги