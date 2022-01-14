Беглый президент Украины Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева в связи с лишением его звания президента, сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, Янукович требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента Украины способом другим, кроме импичмента.

«Окружной административный суд Киева уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания. То есть, решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», – написала Совгиря.

Напомним, Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины путем принятия Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.

Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство по этому конституционному представлению, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.

В конце декабря Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде по спору о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.